Verbrand van hals tot hielen maar Evi (26) kiest bewust niet voor plastische chirurgie: "Ik heb genoeg afgezien"

07 maart 2018

11u25

Bron: Eigen berichtgeving 2 De plastisch chirurg wordt druk geraadpleegd. Niet alleen uit ijdelheid, maar steeds vaker om medische redenen. Vooral brandwondenchirurgie zit in de lift. "Mensen willen alles doen om geen littekens meer te hebben", klinkt het bij de Stichting Brandwonden. Evi Brosius (26) koos bewust níet voor zo'n ingreep. "Ik heb genoeg afgezien."

Van alle ingrepen die plastisch chirurgen het vaakst uitvoeren, prijkt het herstel van brandwonden op de eerste plaats. In de vier universitaire ziekenhuizen van ons land - Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel - ging het in 2015 om 1.452 ingrepen. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van vijf jaar eerder (1.119 ingrepen). In drie van de vier ziekenhuizen zagen ze de laatste jaren steeds meer patiënten die hun littekens kwijt willen. In het UZ Gent is die evolutie het duidelijkst: van 556 terugbetaalde ingrepen in 2011 ging het aantal er in 2015 met 300 ingrepen de hoogte in.

Hoewel brandwondepatiënten vaker dan vroeger worstelen met hun lichamelijke letsels en de drempel om een chirurg te raadplegen kleiner wordt door terugbetaling en innovatieve behandeltechnieken, kiezen sommigen heel bewust anders. Evi Brosius (26) uit Beerse hoort tot die groep. Ze draagt haar littekens al bijna tien jaar. En zal ze allicht haar hele leven blijven dragen.

