Verbolgen werknemers failliete kledingketen New Look trekken naar premier Michel

21 januari 2019

10u40

Bron: Belga 0 Een honderdtal verbolgen werknemers van de failliet verklaarde kledingketen New Look trekt maandagvoormiddag naar het kabinet van premier Michel. Dat meldt de christelijke bediendebond LBC-NVK. "Wij denken rond 11 uur bij het kabinet aan te komen", zegt vakbondssecretaris Jörgen Meulders van LBC-NVK.

Vorige week kregen de werknemers te horen dat hun keten failliet verklaard werd. Alle winkels in België moeten hierdoor sluiten. In Engeland, het thuisland van New Look, zouden de activiteiten gewoon worden voortgezet. "Hier draait ons Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen op voor de kosten die met het faillissement gepaard gaan en in Engeland is er zo niets aan de hand", aldus Meulders.

"De werknemers krijgen dus geen opzegvergoeding van New Look, maar de hele samenleving mag wel mee betalen. 110 werknemers verliezen in ons land hun baan", klinkt het bij de vakbond.

"New Look besluit om België te verlaten zonder zijn verantwoordelijkheid te nemen", herhaalt Meulders. "Het bedrijf omzeilt zorgvuldig de regels uit de 'Wet Renault' door een faillissement in te roepen, wat totaal onaanvaardbaar is. Het is niet aan de gemeenschap om het sociaal plan van de multinational te betalen. Wij vragen aan de politieke autoriteiten om hun verantwoordelijkheid te nemen en strengere wetgeving te maken voor zulke misbruiken."