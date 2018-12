Verboden zuur aangetroffen in school: DOVO moet ter plaatse komen avh

05 december 2018

17u34

Bron: Belga 0 In een lokaal van een school in Waver is vanochtend gevaarlijk picrinezuur aangetroffen in een lokaal. Dat melden de hulpdiensten van Waals-Brabant. Een onderwijzer had in de school een “vergeten” fles van 350 milliliter picrinezuur aangetroffen.

De brandweer werd opgeroepen rond 11.40 uur. Er werd een veiligheidszone ingesteld en een team van DOVO kwam ter plaatse om het goedje te verwijderen.

Picrinezuur staat op de lijst van chemische stoffen die verboden zijn in onderwijsinstellingen. Gekristalliseerd picrinezuur kan ontploffen als het verplaatst wordt. Het is niet de eerste keer dat het zuur problemen veroorzaakt in scholen, zo moest in 2013 een school in Deurne ontruimd worden nadat er pricinezuur was aangetroffen.

