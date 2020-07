Verbod op samenscholingen met meer dan tien personen in Beringen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren KVE

24 juli 2020

06u27

Bron: Belga 0 Beringen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren gaan samenscholingen boven 10 personen verbieden tussen 22 uur en 6 uur. De drie mijngemeenten tellen momenteel heel wat nieuwe besmettingen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Het aantal nieuwe besmettingen blijft zorgen baren. De drie mijngemeenten Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren waren vorige week goed voor bijna de helft van alle nieuwe besmettingen in Limburg. Heusden-Zolder telde vorige week in totaal 23 nieuwe gevallen (gisteren was dat 25), in Beringen zijn er dat 16 (gisteren 13), in Houthalen-Helchteren 8 (gisteren 13).

Om de golf van besmettingen in de drie mijngemeenten een halt toe te roepen, hebben de burgemeesters donderdag, na overleg met waarnemend gouverneur Michel Carlier, beslist om strengere maatregelen te nemen, bovenop de bijkomende maatregelen die de Veiligheidsraad al aankondigde. Zo zullen de drie mijngemeenten vanaf zaterdag samenscholingen boven 10 personen verbieden en dat tussen 22 uur en 6 uur.



"Met dit verbod willen we de verspreiding van het coronavirus indijken en de overlast een halt toeroepen", zegt Alain Yzermans, burgemeester van Houthalen-Helchteren. "Het samenscholingsverbod boven 10 personen geldt voor alle duidelijkheid enkel op openbare plaatsen - zoals pleinen of parken - en dus niet op private plekken zoals de horeca.”



Het samenscholingsverbod boven 10 personen is overdag niet van kracht.

