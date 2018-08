Verbod op polygamie in België, maar toch 700 vrouwen die pensioen met andere vrouw moeten delen JM

Bron: Het Nieuwsblad, La Libre 2 Ondanks dat onze wetgeving polygamie verbiedt, moeten heel wat weduwen het overlevingspensioen delen met een andere echtgenote van hun polygame man. Volgens de krant La Libre zitten 700 vrouwen in dergelijke vreemde situatie. H oe is dat mogelijk als polygamie bij wet verboden is in ons land?

In 2016 bleken volgens de federale pensioendienst 682 personen hun overlevingspensioen te delen met iemand anders. Dat wil zeggen dat twee weduwen dezelfde man hadden.

Die cijfers werden onthuld door de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (RM) op een schriftelijke vraag van parlementslid Jean-Jacques Flahaut (MR).

Op basis van de betalingen die werden geregistreerd voor de maand januari 2018, kon worden afgeleid dat dat aantal stilaan afneemt. Dit jaar moesten 677 begunstigden hun overlevingspensioen met iemand anders delen. De begunstigden hebben allemaal een Marokkaanse of Algerijnse nationaliteit, op een vrouw met een Tunesische nationaliteit na. Dat is het resultaat van oude conventies, ondertekend door zowel België als de Maghreblanden.

Toekomstbeeld

De cijfers zullen naar verwachting in de toekomst nog meer dalen. Dat komt enerzijds omdat de Marokkaanse familiewetgeving de voorwaarden voor polygamie heeft aangescherpt: een man moet kunnen aantonen dat hij voldoende middelen heeft om meer dan één vrouw te kunnen onderhouden.

Anderzijds, zoals de minister van Pensioen in zijn antwoord opmerkt, zal de geleidelijke verhoging van de wettelijke leeftijd om een overlevingspensioen te krijgen (46 jaar en 6 maanden in 2018, 50 jaar in 2025), het toekennen van een nabestaandenpensioen aan "jonge weduwen" voorkomen.

Voorlopig wordt overlevingspensioen gelijk onder de vrouwen verdeeld, maar dat zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen. Als onderdeel van de actualisering van de bilaterale socialezekerheidsovereenkomst tussen België en Marokko is een nieuw voorstel voor de verdeling van het overlevingspensioen tussen weduwen ingediend. Het pensioen zou in de toekomst in verhouding staan tot de jaren van het huwelijk.