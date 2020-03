Verblijfsvergunning voor familie van kleuter Mawda met een jaar verlengd HR

16 maart 2020

23u51

Bron: Belga 0 Binnenland De familie van Mawda, het Koerdische tweejarig meisje dat in mei 2018 in ons land omkwam door een politiekogel, kreeg maandag te horen dan hun verblijfsvergunning met een jaar wordt verlengd. Dat bevestigt de advocaat van de ouders, Selma Benkhelifa.

De Dienst Vreemdelingenzaken bracht de familie via de gemeente op de hoogte. De documenten om hun verblijfsvergunning te vernieuwen, werden eind vorig jaar ingediend bij Vreemdelingenzaken. De behandeling liep echter vertraging op, waardoor ook de OCMW-steun in maart in gevaar kwam, maar intussen is de situatie opnieuw in orde, klinkt het.

Het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe werd door de arbeidsrechtbank verplicht tot het uitbetalen van steun. De advocate van de ouders merkt op dat die in ons land aanwezig moeten zijn, minstens zolang het onderzoek tegen de politieman loopt en het proces over de dood van hun dochter.

