Verblijf in woonzorgcentrum is 3 procent duurder geworden Brecht Herman

31 januari 2018

12u20

Een verblijf in een woonzorgcentrum in Vlaanderen is vorig jaar 3,1 procent duurder geworden. De dagprijs bedroeg 56,30 euro, terwijl dat een jaar eerder nog 54,60 euro was. In Brussel is een rusthuis het duurst, in Limburg het goedkoopst.

Wie vorig jaar in een woonzorgcentrum verbleef, betaalde per dag gemiddeld 56,30 euro, of maandelijks 1745 euro. In dat bedrag zijn de kamer, maaltijden en basiszorg inbegrepen, maar supplementen voor internet, medicatie of kapper vaak niet. De stijging van 3,11 procent tegenover 2016 is volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid vooral te wijten aan de inflatie van 1,86 procent. “De rest van de stijging ligt aan de hogere dagprijzen in nieuwe of verbouwde woongelegenheden”, zegt woordvoerder Joris Moonens. “Tussen deze meting en de vorige zijn er ruim 2.400 nieuwe woongelegenheden bijgekomen in nieuwe woonzorgcentra of bij uitbreidingen. In een volledig nieuwe voorziening is de goedgekeurde dagprijs gemiddeld hoger. Bij bestaande centra stijgt de prijs door renovaties, nieuwbouw of uitbreiding van capaciteit. Als de prijs stijgt, is dat dus omdat de infrastructuur en woonkwaliteit verbeterd zijn.”

“We stellen ook vast dat de openbare en sommige social profit woonzorgcentra soms nog een lage dagprijs hadden en nu evolueren naar meer marktconforme prijzen. Ze blijven gemiddeld goedkoper dan de for profit woonzorgcentra.”