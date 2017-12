Verbannen Gentse cuberdonverkoper al vervangen EB

Cuberdons De verkoper van Gentse cuberdons die van burgemeester Daniël Termont geen neuzekes meer mag verkopen op de Gentse Groentenmarkt, is al vervangen door een nieuwe handelaar. Bakkerij Himschoot, die de vergunning heeft, gaat in zee met Nele Damman van Bobonne Cuberdon. Dat meldt Dammans snoepleverancier Geldhof.

Nadat een van de twee rivaliserende neuzekesverkopers op de Groentemarkt was gefilmd tijdens een racistische scheldpartij, vond Termont dat het tijd was om een einde te maken aan de jarenlange "neuzekesoorlog" in Gent. De burgemeester verplichtte de vergunninghouder om zijn samenwerking met de betrokken cuberdonverkoper stop te zetten.

Nog geen week later is de plaats van de verbannen neuzenverkoper al ingenomen. Nele Damman stond met haar cuberdonkraam eerder al in Antwerpen en Brugge, maar zal voortaan dagelijks plaatsnemen voor bakkerij Himschoot. Aan de krant De Gentenaar liet ze weten dat ze het rustig wil houden.

De gewraakte verkoper verklaarde dan weer aan de krant dat hij niet uit Gent zal verdwijnen. Met "De Mobiele Gentse Neus" wil hij overal in de stad cuberdons verkopen, en ook naar andere steden gaan.