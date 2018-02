Veranda in Berchem volledig uitgebrand VTT

11 februari 2018

09u06

Bron: eigen berichtgeving 0

De hulpdiensten zijn zaterdagnacht iets na 2 uur opgeroepen voor een brand in de Jozef Nauwelaertsstraat in Berchem. Daar was brand ontstaan in de veranda achter een woning. Die is helemaal uitgebrand. De brand sloeg ook over naar de achterbouw van de buren, maar kon daar snel geblust worden. De woningen zelf liepen rook- en waterschade op. Er vielen geen gewonden.