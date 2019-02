Vera Dua reageert op Schauvliege: “Dit is compleet absurd” Voormalige Agalev-minister over complottheorie Femke van Garderen

05 februari 2019

13u41

Bron: De Morgen 0 Vera Dua, de voormalige minister van Leefmilieu die aan de basis van Schauvlieges complottheorie ligt, heeft gereageerd. “Dit is meer dan vijftien jaar geleden. Compleet absurd”, zegt ze aan De Morgen.

Minister Joke Schauvliege (CD&V) suggereerde afgelopen zaterdag tijdens een nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) dat de klimaatbetogingen op zondagen en donderdagen opgezet spel zijn. Ze gaf aan dat er sprake is van wraak voor de manier waarop haar voorgangster Vera Dua, die minister was van 1999 tot 2003, werd aangepakt tijdens betogingen van landbouwers. Door die betogers werd de Agalev-politica destijds afgedaan als “groene hoer”.



“Een aantal natuurorganisaties hebben mij letterlijk gezegd, vierenhalf jaar geleden: ‘Wacht maar, onze wraak zal zoet zijn. Wij zullen ook betogingen doen, maar dan in de andere richting’”, zei Schauvliege tijdens haar ‘complotspeech’.

De uitspraken van Schauvliege zijn een belediging voor al die mensen en jongeren die een ander klimaatbeleid willen Vera Dua

Een aantijging die volgens Dua compleet uit de lucht gegrepen is. In een reactie noemt de vrouw, die vandaag voorzitster is bij Bond Beter Leefmilieu, de uitspraken van de CD&V’ster compleet absurd. “Dit is meer dan vijftien jaar geleden”, benadrukt ze.



“De uitspraken van Schauvliege zijn een belediging voor al die mensen en jongeren die een ander klimaatbeleid willen.” Die groep steunt Dua naar eigen zeggen volledig. “Ze geven een zeer hoopvol signaal.”

