Ventilatoren en aircotoestellen vliegen de deur uit SVM

24 juli 2018

14u38

Bron: Belga 1 "We verkopen nu 20 procent meer ventilatoren dan vorig jaar." Dat zegt Janick De Saedeleer, woordvoerster van winkelketen voor consumentenelektronica MediaMarkt. "Voor de aircotoestellen verwachten we eind deze week nog een piek omdat de nachten de voorbije dagen nog relatief fris waren. Maar dat verandert nu de hittegolf op gang komt en dus zal er een stormloop op toestellen komen om de komende nachten wat leefbaar te maken."

MediaMarkt zegt beter gewapend te zijn voor een toenemende vraag van de consument dan vorig jaar. "We hebben dit jaar voor veel stock gezorgd, omdat we vorig jaar in juni verrast werden door een aantal erg warme dagen. Toen konden we de vraag niet bijhouden", aldus De Saedeleer.

Volgens Claude Glorieux, directeur van Ambrava (de Belgische importeur van Samsung-klimaatsystemen; nvdr) is er wel degelijk sprake van een verhoogde vraag naar ventilatie- en koelsystemen. "Maar dat is al een jaar of vijf zo. Dat is niet alleen iets van de laatste dagen." Het gaat volgens Glorieux om "een toenemende vraag van 15 tot 20 procent per jaar".

Strengere normen

"We hebben al een paar jaar warme zomers en dat zwengelt de vraag aan", aldus de directeur van Ambrava. "De vraag stijgt meestal al in het voorjaar bij de eerste mooie dagen."

Glorieux wijst er tot slot nog op dat de normen voor nieuwbouwwoningen almaar strenger worden inzake ventilatie. "We krijgen rond deze tijd meer vraag naar zogeheten 'splitjes' die je op de (slaap)kamer installeert en die in de zomer verkoeling en in de winter voor bijverwarming zorgen."

Energie-efficiëntie

"In juni 2018 mocht de sector een stijging van 15 procent meer aanvragen voor vaste aircotoestellen optekenen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", zegt Dirk Van De Wynckel, directeur van sectorfederatie UBF-ACA. "Deze maand liggen de cijfers nog hoger.

"Door de Europese invoering van energielabels zijn de fabrikanten zich nog bewuster gaan bezighouden met de energie-efficiëntie van warmtepompen en aircotoestellen. Daardoor ligt het energieverbruik van deze toestellen sedert de laatste 10 jaren 25 procent lager", duidt Van De Wynckel. "De vaste aircotoestellen zijn in 95 pct van de gevallen eveneens warmtepompen, die een omgekeerde werking hebben om te koelen. Dit betekent dus dat je hiermee ook kan verwarmen. Het grote voordeel van warmtepompen ten opzichte van klassieke verwarming is hun energie-efficiëntie."