Veli Yüksel geeft zitje in Gentse gemeenteraad niet terug aan CD&V

ADN

25 maart 2019

21u10

Bron: Belga

0

In Gent zal CD&V-gemeenteraadslid Veli Yüksel als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelen. Yüksel kondigde begin deze maand zijn overstap aan naar Open Vld, die hem de vierde plaats belooft op de federale lijst. Maar het Gentse gemeenteraadslid en voormalige fractievoorzitter van CD&V, die in Gent met Open Vld bestuurt, geeft zijn zitje niet terug aan de partij, zoals CD&V-schepen Mieke Van Hecke had gevraagd.