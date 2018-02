Veldstraat in Gent even afgesloten door gasgeur DJG

12 februari 2018

11u18

Bron: Eigen berichtgeving 2

In de Veldstraat in Gent is deze ochtend rond 10.50 uur een gasgeur opgemerkt in de Levi's-winkel. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en zetten de locatie af met lint. Ook tramijn 1 richting Flanders Expo was daardoor even verhinderd. Uiteindelijk kon de brandweer geen gasgeur vaststellen en bleek er ook geen gevaar.