Veiling Rolls Royce van Muhammad Ali brengt 115.000 euro op

05 oktober 2018



Bron: belga 0 Een Rolls-Royce Silver Shadow Convertible uit 1970 die zes jaar lang toebehoord heeft aan de Amerikaanse bokslegende Muhammad Ali (Cassius Clay), is vrijdagavond tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke geveild voor 115.000 euro. De wagen werd verkocht zonder minimumprijs en was door het Britse veilinghuis aanvankelijk geschat op 40.000 euro tot 60.000 euro.

Andere blikvangers in de veiling waren vrijdagavond onder meer een Aston Martin DB4 'Series V' Vantage Sports Saloon uit 1962, die geschat was op 950.000 euro tot 1,25 miljoen euro en die afgeklopt werd op 975.000 euro.

Een Ferrari 250 GT Series II Pininfarina Coupé Coachwork by Pininfarina uit 1960 was geraamd op 600.000 euro tot 800.000 euro en vond een nieuwe eigenaar voor 860.000 euro. Een Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d'Este Coupé uit 1951, die geschat werd op 700.000 euro tot 800.000 euro, werd afgeklopt op 400.000 euro.

De Zoute Grand Prix in de mondaine badplaats Knokke is dit jaar aan zijn negende editie toe. Liefhebbers van oude of exclusieve wagens kunnen er, gespreid over vier dagen, terecht voor vijf evenementen. Ook heel wat bekend volk neemt deel, onder wie Nafissatou Thiam, Véronique De Kock, Tom Boonen, Jef Neve en Philippe Geubels.

