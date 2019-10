Veiling inboedel Thomas Cook brengt zowat 260.000 euro op

ttr

22 oktober 2019

14u41

Bron: belga

0

De veiling van de inboedel van Thomas Cook Retail België heeft zowat 260.000 euro opgebracht. Het gaat onder meer om meubels, informatica en televisieschermen die gebruikt werden op de hoofdzetel in Zwijnaarde. Of ook de inboedel van de 29 niet overgenomen winkels geveild zal worden, is nog niet duidelijk, geeft veilinghuis Troostwijk aan.