Veiling Hoogstraten dumpt tonnen groenten op beschermde Brechtse Heide, burgemeester not amused TMA

08 augustus 2018

18u32

Bron: Belga, ATV 50 In het beschermd landschap de Brechtse Heide zijn de voorbije dagen tonnen tomaten, paprika's en courgettes gedumpt op een weiland. De groenten zijn overschotten van de veiling van Hoogstraten, die een overeenkomst heeft met de eigenaar van de grond, maar de Brechtse burgemeester Luc Aerts (CD&V) is allerminst te spreken over de gang van zaken.

Het warme weer van de voorbije weken heeft bij veel boeren voor een overproductie aan bepaalde groenten gezorgd, met te lage prijzen tot gevolg. De veiling verkiest blijkbaar om uit de handel gehaalde overschotten te dumpen in plaats van ze bijvoorbeeld naar een biovergistingsinstallatie te brengen - wat duurder is.

Stank en ongedierte

Burgemeester Luc Aerts (CD&V) stelt in een reactie dat de veiling over een grondstofverklaring beschikt om de groenten als meststof te laten gebruiken. "Maar daarin staat dan wel dat ze meteen in de grond moeten worden verwerkt en dat is duidelijk niet gebeurd", zegt hij. "Als de groenten lang blijven liggen, gaan ze beginnen rotten en stank voortbrengen en ongedierte aantrekken. Bovendien kan het anderen in de verleiding brengen om er aan sluikstort te doen en er bij wijze van spreken een paar matrassen bij te gooien."

Aerts liet proces-verbaal opstellen, maar kreeg intussen van de veiling de verzekering dat de groenten snel zullen worden weggewerkt.