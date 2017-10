Veiling FOD Financiën: in beslag genomen Lamborghini voor meer dan 100.000 euro verkocht

ADN

18u33

Bron: Belga

0

finshop.belgium.be

Een Lamborghini Gallardo heeft vandaag tijdens een veiling door de FOD Financiën in Gembloers (provincie Namen) 101.000 euro opgebracht. De Lamborghini was het meest opvallende lot tijdens de verkoop van in beslag genomen voertuigen.