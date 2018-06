Veiligheidszone in Sint-Pieters-Woluwe weer opgeheven bvb

30 juni 2018

16u57

Bron: Belga 15

De veiligheidszone die deze namiddag werd ingesteld in de wijk Stokkel, in Sint-Pieters-Woluwe, is even voor 21 uur weer opgeheven. Dat meldt het kabinet van burgemeester Benoît Cerexhe.

Vanmiddag werd rond 13.30 uur een grote politiemacht ingezet voor een verdacht voertuig dat in de wijk werd aangetroffen. Ook de ontmijningsdienst kwam ter plaatse. Omdat de veiligheidszone rond het verdachte voertuig meer dan zeven uur van kracht bleef, was er hinder voor het verkeer in de omliggende straten.

Volgens burgemeester Benoît Cerexhe ging het om een actie die deel uitmaakt van een onderzoek van het federaal parket.