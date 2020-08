Veiligheidsraad wil zo snel mogelijk ‘perspectief’ bieden: “We begrijpen dat al deze maatregelen op lange termijn moeilijk houdbaar blijven” ADN

20 augustus 2020

17u53

Bron: Belga 2 De Nationale Veiligheidsraad beseft dat ondanks de lichte versoepelingen van de coronamaatregelen die donderdag bekendgemaakt zijn , bepaalde beperkingen op lange termijn nog moeilijk vol te houden zijn. Vooral de sociale bubbel van vijf personen weegt zwaar door, zei premier Sophie Wilmès op haar persconferentie. De Nationale Veiligheidsraad laat daarom onderzoeken of en hoe de maatregelen kunnen worden bijgesteld. "We moeten de mensen perspectief geven", zei ze.



Omdat het coronavirus niet zal verdwijnen alvorens er een vaccin bestaat dat op grote schaal wordt uitgerold, moeten de beperkende maatregelen in stand gehouden worden, legde premier Wilmès donderdagmiddag uit. Alvast tijdens de maand september wordt de sociale bubbel van 5 personen behouden, precies omdat het virus via nauwe contacten wordt doorgegeven. Andere maatregelen worden wel wat versoepeld, bijvoorbeeld voor de evenementensector.

Heruitvinden

"Maar ondanks de versoepelingen begrijpen we dat al deze maatregelen op lange termijn moeilijk houdbaar blijven", gaf Wilmès toe. Ze sprak de hoop uit over te kunnen gaan van een vorm van permanente crisisbeheersing naar risicobeheersing. "We moeten de manier waarop we onze sociale contacten onderhouden, op duurzame wijze heruitvinden. Dat moet zo normaal mogelijk blijven, evenwel zonder de gezondheid van iedereen uit het oog te verliezen."

Experten

Daarom wordt aan Celeval, de evaluatiecel die de overheid adviseert over haar coronabeleid, gevraagd om zich over de kwestie te buigen. De experten van Celeval krijgen de opdracht input te zoeken bij psychologen en andere specialisten. Hoe de regels met betrekking tot de sociale contacten kunnen worden aangepast, daarop liep Wilmès niet vooruit. Ze zei wel dat er een middellangetermijnstrategie moet komen, "zodat de mensen perspectief hebben".

Ik weet dat de communicatie soms verwarrend was. En ik begrijp dat mensen dan zeggen: 'Wat moet ik nog geloven? Waarom moet ik nog inspanningen doen?’ Premier Sophie Wilmès

Verwarring

"De mensen zijn moe en ze zijn het beu", zei Wilmès. "Ik weet dat de communicatie soms verwarrend was. En ik begrijp dat mensen dan zeggen: 'Wat moet ik nog geloven? Waarom moet ik nog inspanningen doen?'" Daarom lichtte Wilmès de epidemiologische situatie tijdens haar persconferentie uitgebreid toe. "We moeten de maatregelen blijven naleven", zei ze. “In deze fase van de epidemie is er geen andere keuze.”

Maar toch zijn alle leden van de Nationale Veiligheidsraad het er dus over eens dat er perspectief moet komen. Van een eventuele aanpassing van de contactregels kon vandaag/donderdag nog geen sprake zijn omdat er moet worden geanticipeerd op de heropening van scholen op 1 september en de thuiskomst van grote groepen reizigers.

