Veiligheidsraad levert riskante, dubbele boodschap op: mogen we knuffelen of niet? Stijn Fraeters

03 juni 2020

18u36

Bron: VTM NIEUWS 4

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist: de regel van vier is niet meer. Vanaf nu bestaat onze bubbel uit maximaal tien personen. Een forse vergroting die ook de hoeveelheid vragen de hoogte instuurt. Wat is toegestaan binnen deze bubbel en wat niet? Een van de meest gestelde vragen is of fysiek contact met de gekozen tien personen toegelaten is. Voorafgaand aan de persconferentie van de Veiligheidsraad reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) eenduidig op die vraag. “Het houden van afstand en de hygiënische maatregelen blijven overeind”, aldus De Block. Wanneer op het einde van de persconferentie dezelfde vraag aan premier Sophie Wilmès (MR) wordt gesteld, volgt een ander antwoord. “De gouden regel blijft: houd een veilige afstand”, zegt Wilmès. “Maar er is een zone van begrip. Is het te moeilijk om afstand te houden? Beperk dit dan binnen uw bubbel van tien personen.”

Verwarring

Een grijze zone, en dus verwarring. Epidemioloog Pierre Van Damme reageert streng op de “dubbele boodschap”. “Enerzijds staat afstand houden centraal, anderzijds is er toch begrip voor als het niet lukt”, stelt Van Damme. “We mogen meer duidelijkheid verwachten van de politiek.”