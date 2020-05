Exclusief voor abonnees

Veiligheidsraad buigt zich over sport, markten en winkels, maar komt er ook zicht op meer sociaal contact?

Astrid Roelandt en Isolde Van Den Eynde

06 mei 2020

05u00

1

De Nationale Veiligheidsraad geeft vandaag definitief groen licht voor de heropening van de winkels, maar buigt zich ook over de sportclubs, de markten en evenementen. De vraag is of er ook op sociaal vlak een toegeving komt, bijvoorbeeld naar 18 mei toe. “Iedereen worstelt ermee, maar het moet veilig kunnen.”