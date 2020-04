Veiligheidsraad beslist vandaag over onze toekomst, maar schrik voor heropflakkering zit er goed in ARA/IVDE

24 april 2020

00u00 0 Meer bedrijven open en een beetje minder in ons kot. De Nationale Veiligheidsraad beslist vandaag over een stappenplan met versoepelingen, na meer dan een maand 'lockdown light'. Maar de schrik voor een heropflakkering zit er goed in. "Een tweede lockdown valt niet uit te sluiten."

Deze namiddag komt de Nationale Veiligheidsraad samen. Daar zal normaal gezien beslist worden om vanaf 4 mei al enkele versoepelingen door te voeren en meer bedrijven te laten opengaan, als social distancing daar gegarandeerd kan worden. Het expertenrapport dat gisteren al werd besproken verschilde weinig van het tussentijds rapport dat woensdag gelekt werd. Ze blijven uitgaan van een versoepeling in 3 fasen, de eerste vanaf 4 mei. Wel is het voorstel om dan al 10 vrienden uit te nodigen, geschrapt. In de plaats zal een andere toegeving komen, die toch iets meer sociaal contact mogelijk maakt: bijvoorbeeld bezoek ontvangen van 2 vrienden. Daarover wordt straks gediscussieerd. Ook sporten als tennis en vissen zouden opnieuw toegelaten worden na 4 mei.

Ook over de heropening van de scholen wordt vandaag definitief beslist. De vraag is onder meer of Ben Weyts' datum voor heropstart (vrijdag 15 mei) behouden blijft, of toch nog opschuift naar 18 mei. De kleuterscholen blijven nog dicht, maar er komt wel opvang. Viroloog Marc Van Ranst opperde dat het misschien ook het moment was om kleuters bij de grootouders onder te brengen, maar dat idee werd meteen getemperd. Dat is eerder voor in een latere fase.

Premier Wilmès benadrukte ook dat elke versoepeling later weer teruggedraaid kan worden. "We kunnen perspectieven bieden, maar geen garanties." Ook viroloog Steven Van Gucht waarschuwt dat een tweede lockdown deze winter niet uit te sluiten valt. "Het potentieel voor nieuwe uitbraken van het virus is nog steeds hoog." "Eén vonkje kan een nieuwe bosbrand veroorzaken: een tweede piek van besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens", klinkt het bij epidemioloog Pierre Van Damme.