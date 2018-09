Veiligheidsniveau in Antwerpen opgetrokken naar niveau 3 voor bezoek Geert Wilders FT

01 september 2018

12u48

Bron: Belga 9 OCAD heeft het veiligheidsniveau in Antwerpen opgetrokken naar niveau 3 naar aanleiding van het bezoek van Geert Wilders aan Vlaams Belang morgen. Dat bevestigt het kabinet van minister Jan Jambon (N-VA).

De extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders brengt morgen een bezoek aan de Scheldestad waar hij de verkiezingscampagne van de Antwerpse Vlaams Belang-afdeling een duwtje in de rug komt geven. De PVV-leider zal onder meer de Vogeltjesmarkt bezoeken, waar hij ook een toespraak houdt voor alle Vlaams Belang-aanhangers.

Het hele evenement is nu door het OCAD (het orgaan dat de dreigingsanalyse in ons land onderzoekt, red.) onder veiligheidsniveau 3 geplaatst. Dat is het op één na hoogste niveau. Voor het hele land geldt al sinds begin dit jaar niveau 2, maar op gevoelige plaatsen of voor bepaalde evenementen is niveau 3 nog van toepassing. Er gelden morgen dus strengere veiligheidsmaatregelen in de stad. Wat die inhouden, is niet bekend. De politiediensten zijn alvast extra waakzaam. Wanneer het evenement afgelopen is, zal het niveau weer dalen, klinkt het nog op het kabinet-Jambon.

Cartoons

De Nederlandse politicus Geert Wilders ligt al de hele week onder vuur omdat hij een cartoonwedstrijd met prenten van de profeet Mohammed wilde organiseren. Volgens de islam is het verboden om de profeet af te beelden. De wedstrijd lokte grote demonstraties uit in Pakistan en in Nederland werd een man opgepakt die dreigde met een aanslag tegen de PVV-leider. Wilders zag uiteindelijk af van zijn plannen.

Antwerps Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter heeft er begrip voor dat de politie de nodige veiligheidsmaatregelen treft, zegt hij in een reactie vanop de gezinsdag van Vlaams Belang in Plopsaland. Hij is opgetogen dat het evenement kan plaatsvinden. "Ik ben tevreden dat men niet is gezwicht voor de terreurdreiging, die iedereen die islamkritisch is monddood maakt."