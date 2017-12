Veiligheidskorps vandaag niet aan de slag jv

06u22

Bron: belga 0 Photo News Het gemeenschappelijke vakbondsfront vindt de overheveling van het Veiligheidskorps naar de DAB geen goede zaak. Het personeel van het Veiligheidskorps, dat instaat voor het overbrengen van gedetineerden tussen gevangenis en rechtbank in het hele land, legt vandaag het werk neer. De agenten protesteren tegen de voorwaarden rond de overstap naar de nieuwe directie Beveiliging (DAB) bij de federale politie.

Sommige rechtszaken zullen noodgedwongen uitgesteld worden, speciale voorbereidingen troffen de meeste rechtbanken niet.

In Brussel ligt de algemene personeelsvergadering van het Veiligheidskorps op 26 oktober nog vers in het geheugen. De Brusselse procureur-generaal had toen agenten van de zone Brussel-Hoofdstad/Elsene opgevorderd ter vervanging, maar die versterking kwam niet opdagen. "Voor de staking van het Veiligheidskorps op 20 december zijn dan ook niet opnieuw agenten gevorderd", meldt het parket-generaal.

De staking en de aangekondigde stiptheidsacties nadien "zullen ongetwijfeld hinder met zich meebrengen voor het vlot verloop van de zittingen van de rechtbank", klinkt het bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Als er door de staking van het Veiligheidskorps geen gevangenentransport voorzien wordt vanuit de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat, dan gaat de lokale politie die taak op zich nemen, zo valt intussen te horen bij de Antwerpse politie.

Zaken preventief uitstellen, gebeurt in elk geval niet. "In de mate van het mogelijke worden alle zaken behandeld, indien nodig door de advocaten toe te laten hun cliënt te vertegenwoordigen. Maar als dit niet kan, moeten de zaken naar een andere zitting verdaagd worden", klinkt het nog in Antwerpen.

Ook elders wacht men grotendeels af wat de staking zal brengen. De rechtbank in Limburg kreeg van de lokale politie de melding dat ze geen overbrenging van gedetineerden doet, omdat men de veiligheid niet kan garanderen. Maar ook daar worden geen zaken of zittingen preventief uitgesteld. In Brugge vallen dezelfde geluiden te horen.

Slachtoffers

Voornaamste slachtoffers van de actie lijken de verdachten en eventuele slachtoffers in de betrokken rechtszaken. De behandeling van hun zaak loopt immers vertraging op.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon laat zich in elk geval niet vermurwen. Hij is bevoegd voor de federale politie en dus ook voor de nieuwe directie Beveiliging. Zijn kabinet benadrukt dat er wel degelijk concrete en duidelijke voorstellen op tafel liggen. Er is ook al heel wat onderhandeld, "maar de eisen moeten realistisch blijven", klinkt het.

"De transfervoorwaarden zijn duidelijk en correct", zei Jambon vorige week nog in de Kamer. "De eis om voor hun overstap een carrièreplan te creëren van de eerste tot de zesde schaal en die te vrijwaren na de overstap, is totaal exorbitant en onaanvaardbaar. In fine zou dat, voor een beperkte politieopdracht, een barema creëren dat te vergelijken valt met dat van de hoofdinspecteurs bij de geïntegreerde politie."

Vrees voor minder pensioen

Aan vakbondszijde vreest men echter dat de overstap de betrokkenen ongeveer duizend euro bruto aan pensioen zal kosten. Volgens hen heerst ook nog te veel onduidelijkheid over de lonen, weekendwerk en de loopbaankansen. Het protest blijft dan ook niet beperkt tot de staking. Nadien roepen de bonden op tot stiptheidsacties, waarbij de agenten hun functie tot op de letter van het reglement uitvoeren. In januari volgen nieuwe acties.

De overstap van de 440 leden van het Veiligheidskorps naar de nieuwe directie Beveiliging moet tegen 1 januari 2019 rond zijn. Daarnaast zal de dienst versterkt worden met vrijwilligers uit het leger, staatsveiligheid en politie. Op kruissnelheid moet de nieuwe directie 1.600 voltijdse manschappen tellen. Zij zullen niet alleen instaan voor het gevangenentransport en de veiligheid in gerechtsgebouwen, maar ook voor de bewaking van treinstations, Brussels Airport, nucleaire sites, overheidsgebouwen, ambassades en internationale instellingen.