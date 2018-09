Veiligheidskorps in Brussel legt opnieuw het werk neer HA

21 september 2018

09u21

Bron: Belga 0 Het Veiligheidskorps in het Brusselse justitiepaleis heeft opnieuw het werk neergelegd. Ditmaal tot 11 uur. Dat stelt Belga ter plaatse vast.

Woensdag voerde het Veiligheidskorps, dat instaat voor de overbrenging van gedetineerden uit de gevangenissen naar de gerechtsgebouwen en voorleiding in de rechtszaken, al actie in Brussel. Daardoor konden er in het justitiepaleis geen processen met gedetineerden plaatsvinden.



De vakbondsacties houden onder meer verband met de promoties die een aantal leden van het Veiligheidskorps dreigen mis te lopen.



