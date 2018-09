Veiligheidskorps in Brussel legt opnieuw het werk neer: geen processen met gevangenen mogelijk HA

21 september 2018

09u21

Bron: Belga 2 Het Veiligheidskorps in het Brusselse justitiepaleis staakt deze voormiddag opnieuw, net zoals het dat woensdag heeft gedaan. De actie van vandaag zou wel maar tot 11 uur duren. Tot dat tijdstip kunnen er geen gedetineerden worden overgebracht uit de gevangenissen. De zittingen van de verschillende correctionele en raadkamers ondervinden vertraging.

De aanleiding voor de staking ligt bij de overgang van het Veiligheidskorps naar de DAB, waardoor een aantal agenten van het korps een promotie dreigt mis te lopen.

Het Veiligheidskorps gaat vanaf 1 januari op in de nieuw opgerichte directie 'beveiliging' van de federale politie. Dat korps van 1.600 mensen moet instaan voor de bewaking van onder meer treinstations, Brussels Airport, nucleaire sites, overheidsgebouwen en internationale instellingen. De leden van het huidige veiligheidskorps maken verplicht de overstap naar dat nieuwe korps, maar er bestaat al maandenlang onrust over de voorwaarden waarop dat zal gebeuren. De vakbondsacties die vandaag van start zijn gegaan, houden onder meer verband met de promoties die een aantal leden van het Veiligheidskorps dreigt mis te lopen.



"Een aantal van de jongste, laatst gerekruteerde leden van het korps verkeert in de voorwaarden om een promotie te krijgen", zegt Claudine Coupienne van het CSC. "In de teksten staat daarover dat zij die promotie 'kunnen krijgen', maar de overheden weigeren al maandenlang de proeven daarvoor te organiseren. Op drie maanden van hun overgang naar het DAB wordt hun situatie 'bevroren', terwijl andere leden van het Veiligheidskorps wel promotie kunnen maken."

De vakbondsacties lopen tot 8 oktober, wat niet betekent dat het Veiligheidskorps die hele periode zal staken. Wel zullen er in de komende dagen en weken nog acties volgen.