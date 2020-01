Veiligheidsdiensten pleiten voor strengere bescherming van 5G-netwerk kv

08 januari 2020

19u25

Bron: Belga 0 De veiligheidsdiensten adviseren strengere maatregelen voor de beveiliging van het toekomstige 5G-netwerk in ons land. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) op een vraag van N-VA-Kamerlid Michael Freilich. Voor dergelijke maatregelen moet het wettelijk kader wel worden aangepast.

5G, het netwerk van de vijfde generatie, zal niet alleen sneller internet mogelijk maken, het zal ook toelaten dat miljarden apparaten met elkaar verbonden wereldwijd met elkaar verbonden kunnen worden. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. In een rapport dat in oktober werd voorgesteld waarschuwde de EU er al voor dat het netwerk een mooie toegangspoort kan zijn voor cyberaanvallen.

Het Europese rapport noemde geen namen, maar Chinese bedrijven als Huawei en ZTE worden in het vizier genomen. De Verenigde Staten proberen Europese beleidsmakers ervan te overtuigen om bij de uitrol van 5G-netwerken geen gebruik te maken van Chinese netwerkinfrastructuur. Eind september nog waarschuwde Washington dat de aanwezigheid van Chinese 5G-technologie in België een gevaar zou kunnen vormen voor de NAVO, die in ons land zijn hoofdzetel heeft.



Uit het antwoord van minister De Backer blijkt nu dat onze veiligheidsdiensten aanraden om het gebruik van onderdelen voor 5G-apparatuur afkomstig van niet-betrouwbare leveranciers te beperken. Voor zo'n beperking is nog geen wettelijk kader. De Europese Commissie werkt momenteel aan een "toolbox" met maatregelen hierrond.

Waterdicht

N-VA-Kamerlid Freilich wil zelf parlementaire stappen nemen. "Dit is een duidelijke wake-up call die vraagt om dringende actie. Daarom zullen wij de komende weken werken aan een wetgevend kader dat toelaat de aanbevelingen te implementeren. Wij willen waterdichte garanties voor een veilig 5G netwerk. Met Brussel als zetel van diverse Europese instellingen en de NAVO is het daarenboven ook belangrijk om de informatieveiligheid in de hoofdstad te garanderen. Maar ook onze havensteden dienen extra beschermd te worden", zegt Freilich.