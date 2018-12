Veiligheidsdiensten op scherp voor assisenproces rond aanslag op Joods Museum KVDS

10 december 2018

22u23

Bron: Belga 0 Voor het assisenproces rond de aanslag op het Joods Museum, dat op 10 januari van start gaat, zullen strenge veiligheidsmaatregelen genomen worden. Dat vernam het persbureau Belga van het federaal parket. Concreet gaat het om gelijkaardige maatregelen als degene die genomen werden voor het proces rond de schietpartij in de Driesstraat in Vorst. Voor dat proces werden meer dan 200 agenten ingezet en werd het justitiepaleis omgevormd tot een versterkte burcht. Zo een vaart zou het ditmaal weliswaar niet lopen.

De beveiliging van het paleis zal versterkt worden, maar waar er bij het proces over de schietpartij in de Driesstraat maar één ingang was, zullen dat er nu meer zijn. Zo is er een aparte ingang tot het justitiepaleis voor magistraten, één voor advocaten en personeel en één voor het publiek dat in het justitiepaleis zelf moet zijn.

Metaaldetector

Wie de zitting van het assisenhof wil bijwonen, zal nog een andere, vierde ingang moeten nemen, via de trap aan de buitenzijde van het paleis. Aan de voet van de trap zullen de bezoekers een eerste controle ondergaan en aan de ingang van de zittingszaal zal er een tweede controle plaatsvinden, met een metaaldetector. Alle elektronische apparaten en toestellen zoals gsm's, tablets of laptops zijn verboden in de zittingszaal.





Wie, zoals heel wat magistraten en advocaten, de gewoonte heeft om met de wagen naar het paleis te rijden en die op de parkeerplaatsen rondom het paleis of in de omliggende straten parkeert, is eraan voor de moeite. Zowel de parking rond het paleis als de omliggende straten worden afgesloten.

De twee beschuldigden, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, zullen voor de duur van het proces overgebracht worden naar een gevangenis in het Brusselse, al is nog niet duidelijk welke. Nemmouche zit nu in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut in Henegouwen, terwijl Bendrer in Frankrijk in de cel zit.

Het proces gaat op 10 januari van start. Op 7 januari wordt wel al de jury samengesteld en op 20 december vindt een voorbereidende zitting plaats.