Veiligheidsambtenaar: "Handelszaken in diverse Antwerpse wijken dienen om drugsgeld wit te wassen"

09 oktober 2018

08u13

Bron: VRT 5 Volgens een hooggeplaatste veiligheidsambtenaar van de stad Antwerpen zijn er in verschillende buurten, zoals de Turnhoutsebaan in Borgerhout, het stationskwartier of de Statiestraat in Berchem, tientallen handelszaken die drugsgeld of geld uit mensenhandel witwassen. Dat zei hij in een reportage van Iedereen Kiest op Eén.

De eigenaars van de handelszaken, die amper klanten over de vloer krijgen, boeken geld dat uit criminele activiteiten komt in als inkomsten van de zaak. “Het gaat om zaken zonder klanten, of zaken waar er geen duidelijke eigenaar is, of zaken waar een belachelijk lage prijs wordt gevraagd”, aldus de ambtenaar.

“Vol naïviteit blijft de publieke opinie goedkope pita’s kopen en laat het de haren knippen voor 10 euro. Ze zijn blij dat ze een maaltijd voor 7 euro kunnen krijgen of een gsm-kabeltje voor 2 euro. Dat maakt de legale economie kapot. Reguliere handelaars kunnen zo het hoofd niet langer boven water houden en verdwijnen daardoor. Want zij kunnen niet concurreren met zaken die geen winst willen maken.”

De hooggeplaatste veiligheidsambtenaar, die enkel anoniem wil getuigen, vertelt dat minstens de helft van de uitbaters gekend is bij het gerecht voor criminele feiten. “Waarom zouden we ons leven of dat van onze kinderen op het spel zetten? Voor die mannen ben je geen mens, maar een stuk vlees. Ik heb één keer gesproken en toen vloog er een steen door mijn ruit en zaten er kogels in mijn brievenbus”, klinkt het.

"Geen verandering"

Reguliere handelaars in de desbetreffende wijken hebben schrik en vinden dat het Antwerps bestuur te weinig doet. “Ik werk mij hier al jaren iedere dag kapot. Dan is het natuurlijk frustrerend om te zien dat er naast mij iemand die net uit de gevangenis komt, een zaak opent met een chique interieur waar ze de helft van mijn prijs vragen. Ik spaar al jaren voor een nieuw interieur, maar zou nog niet eens de luster van mijn buurman kunnen kopen", getuigt een ondernemer.

Het Antwerpse bestuur neemt onvoldoende maatregelen volgens de ondernemers in de desbetreffende wijken.“Ze weten wat er aan de hand is en waar de witwaszaken zijn. Bart De Wever ging dit oplossen, maar ik zie geen verandering.”