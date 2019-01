Veiligheidsagenten zetten reiziger hardhandig uit trein na incident na klimaatbetoging: “Was dat geweld nu echt nodig?” TT

28 januari 2019

11u10

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 6 Een reiziger die gisteren na de klimaatbetoging in Brussel in een overvolle trein in eerste klasse zat zonder geldig treinticket, is door veiligheidsagenten van Securail hardhandig uit de trein gezet. Omstaanders filmden het incident en vroegen zich af of het geweld waarmee de persoon werd aangepakt, echt wel nodig was. Volgens hen hadden ze toestemming om door de grote drukte in eerste klasse te gaan zitten.

Het incident gebeurde gisterenavond rond 17 uur op een trein die honderden klimaatbetogers terugbracht van Brussel naar Gent. De trein was vertrokken in Brussel-Zuid en hield daarna halt in Centraal en Noord, toen enkele agenten van Securail optraden in een eerste klasse-wagon. Uit beelden die VTM Nieuws in handen kreeg, is te zien hoe een passagier met harde hand uit zijn stoel wordt gehaald en uit de trein wordt gezet in het station Brussel-Noord. Op het perron gaan verschillende agenten op de passagier zitten om hem in bedwang te houden.

“De NMBS gaf zelf toe dat ze te weinig treinen hebben ingezet bij de klimaatbetoging. Een treinbegeleidster had ook expliciet aangegeven dat de mensen door de drukte in eerste klasse mochten gaan zitten”, zegt een van de personen die de gebeurtenissen filmde. “Maar plots doken vier mannen van Securail op en sleurden ze een medebetoger op de meest hardhandige wijze uit de trein.”

Verschillende betogers uiten hun verontwaardiging over de manier waarop de passagier wordt aangepakt en zeggen tegen elkaar dat ze effectief toestemming hadden gekregen om in eerste klasse te zitten. “De jongen is totaal in paniek en schreeuwt dat een treinbegeleidster hem toestemming had verleend, maar dat mag niet baten”, zegt de persoon die de beelden maakte. “Op het perron ligt hij te kokhalzen met drie bewakers van Securail op hem, het gezicht tegen de vloer gedrukt. Dit alles in een context van een vreedzame mars voor een beter klimaat waarbij het openbaar vervoer nota bene een hoofdrol zou moeten spelen. Was dat geweld nu echt nodig?”

De NMBS zegt in een reactie aan onze redactie dat ze het voorval intern onderzoekt.