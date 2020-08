Veiligheidsafstand in Vlaamse kunst- en cultuurcentra verkleint op 1 september van 1,5 naar 1 meter

28 augustus 2020

Vanaf 1 september zal het niet langer verplicht zijn om in culturele centra anderhalve meter afstand te houden. Er is een akkoord bereikt over 1 meter afstand in Vlaamse zalen voor kunst en cultuur. Dat zegt Leen Laconte van Overleg Kunstenorganisaties. Eerder besliste de Franse gemeenschap al om hetzelfde te doen, waardoor er in Brussel absurde situaties zouden ontstaan zijn als Vlaanderen zich nog aan de anderhalve meter zou houden.