Veiligheid boven privacy: hoe Vadertje Staat uw vingerafdruk te pakken kreeg

Jeroen Van Horenbeek en Roel Wauters

14 november 2018

09u18

Bron: De Morgen 3 Vingerafdrukken op de identiteitskaart: amper vier jaar geleden leek het een buitensporig voorstel. Vandaag keurt het federaal parlement de invoering ervan goed. Hoe is het zover gekomen?

7 januari 2015. Die dag is achteraf gezien misschien wel de belangrijkste dag van de aflopende regeerperiode. Waarom? Omdat het evenredigheidsbeginsel die dag wellicht voorgoed is veranderd in ons land. Dit beginsel, een fundament van de democratie, bepaalt dat de overheid het individuele belang van zijn burgers alleen mag schaden als dit noodzakelijk is voor het algemeen goed. De overheid moet proportioneel zijn. Niet met een kanon op een mug mikken.



Op de ochtend van 7 januari 2015 dringen de broers Cherif en Saïd Kouachi de redactieruimte van het weekblad Charlie Hebdo in Parijs binnen en schieten twaalf mensen dood met kalasjnikovs.

