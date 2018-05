Veiliger verkeer begint bij jezelf, bewijst ook deze opvallende Ferrari TT

04 mei 2018

17u47 0 Je hebt hem misschien zelf al zien rondrijden op de Vlaamse wegen: een witte Ferrari-sportwagen met daarop de opvallende boodschap "Ik heb mijn kinderen beloofd niet te snel te rijden".

De sportwagen - een Ferrari California - en de tekst passen in de Beloofd!-campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Daarin beloven gewone Vlamingen aan vrienden en familie om bijvoorbeeld niet te snel te rijden, niet te drinken achter het stuur of niet meer te gsm'en. In totaal zijn 315 aanplakborden met 505 mensen erop over de Vlaamse snelwegen verspreid.

De Ferrari, eigendom van een particulier die zijn auto voor meer verkeersveiligheid graag uitleende, reed afgelopen weekend rond in heel Vlaanderen en kreeg op de dijk in Knokke, in Brugge, Mechelen en op het Antwerpse Zuid heel wat bekijks. De boodschap op de auto is duidelijk, zegt de VSV: "De auto bewijst dat veiliger verkeer in de eerste plaats begint bij jezelf, door je in het verkeer te gedragen. Een belofte kan daarbij helpen."

De campagne wordt ook op sociale media en in scholen gevoerd. "Wie wil, kan zich online registeren op de Beloofd-website en voor scholen hebben we een pakket samengesteld waarmee kinderen hun ouders kunnen sensibiliseren en aanzetten om mee te doen met de actie", zegt Werner De Dobbeleer van VSV.

Wie meer info wil over de actie, kan terecht op www.beloofd.be.

Deze het afgelopen weekend gespot op Vlaamse wegen? Het bewijs dat veiliger verkeer in de eerste plaats begint bij jezelf, door je in het verkeer te gedragen. Een belofte kan daarbij helpen. https://t.co/CVxfE4zidZ pic.twitter.com/4tzThA0W0r VSV(@ VSVerkeerskunde) link