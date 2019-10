Veiliger én minder agressie: verberg het voetgangerslicht voor automobilisten IB

31 oktober 2019

06u18

Bron: Belga 0 Geen voetgangerslicht meer aan de overkant van de straat, maar vlak bij de plaats waar je wil oversteken: dat moet het verkeer op kruispunten fors veiliger maken. De nieuwe regeling zou zelfs tot minder verkeersagressie ­tegen voetgangers leiden. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

Het Agentschap Wegen en ­Verkeer (AWV) stelde vast dat ­automobilisten die rechtsaf slaan soms onterecht concluderen dat - wanneer het voetgangerslicht op rood staat - er niet alleen geen voetgangers meer oversteken, maar ook geen fietsers. "Terwijl zij soms langer groen hebben", zegt Veva ­Daniëls van het AWV.

Volgens Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) heeft de nieuwe opstelling nóg voordelen. Wie nu oversteekt op het zebrapad en halfweg het licht op rood ziet springen, ­begint zich soms te haasten, "waardoor zeker bij ouderen het risico op vallen toeneemt", zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting ­Verkeerskunde.

Verkeersagressie

De oude situatie leidt soms ook tot verkeersagressie, als automobilisten die rechtsaf slaan, zien dat het voetgangerslicht op rood staat, terwijl er wel nog voetgangers op het zebrapad ­lopen. "Soms reageren ze dan boos, terwijl het licht wellicht pas op rood sprong toen die voetgangers al halverwege ­waren", aldus De Dobbeleer.

Er lopen momenteel proefprojecten in Brugge en Menen. Het AWV evalueert de regeling over enkele maanden, waarna beslist wordt of ze op nog meer kruispunten wordt ingevoerd. In dat geval zal ­minister Peeters een sensibiliseringscampagne opzetten.