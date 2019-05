Veilig zwemmen in zee? In deze kustgemeenten houden redders dit weekend een oogje in het zeil bvb haa

31 mei 2019

17u45

Bron: Belga, VRT, KMI 18 Het wordt dit weekend zomers warm. Wie naar zee gaat en graag een duik in de Noordzee wil nemen, kan dat op een veilige manier doen in Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist, Koksijde en Oostende. In deze kustgemeenten houden redders een oogje in het zeil.

In Bredene, De Panne, Middelkerke, Nieuwpoort en Zeebrugge staan de kustredders pas over twee weken paraat. Wie hier een frisse plons wil nemen, doet dat dus op eigen risico.

Volgens de weersvoorspellingen zal het kwik morgen aan zee rond de 25 graden schommelen. Zondag wordt het zelfs nog iets warmer.



Even pootjebaden om af te koelen, lijkt dan ook aanlokkelijk. Hou er echter rekening mee dat met een temperatuur rond 16 graden het strandwater nog koel zal aanvoelen.

(Lees verder onder de foto)

Door het voorspelde zomerse weer versterkt de NMBS dit weekend haar aanbod naar de kust. Zowel morgen als zondag legt de NMBS acht extra treinen in, goed voor 7.000 extra zitplaatsen. Daarnaast verhoogt de NMBS de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende.

Zowel naar Oostende als Blankenberge rijden er extra treinen. Richting Oostende vertrekken ‘s ochtends twee treinen vanuit Luik-Guillemins en één trein vanuit Leuven. Richting Blankenberge vertrekt één extra trein vanuit Hasselt. Deze treinen rijden ‘s avonds ook terug.

De volledige dienstregeling is te raadplegen via de website of de app van de NMBS. Treinreizigers kunnen het hele verlengde weekend gebruikmaken van een voordelig weekendbiljet, waardoor ze voor de helft van de prijs heen en terug kunnen sporen naar eender welke bestemming in België.