Exclusief voor abonnees Vegetarisch en topsporter? “Het kan, maar informeer je goed” Kenny De Ketele en Robbe Ghys winnen Zesdaagse op vegetarisch dieet BIEKE CORNILLIE

18 november 2019

18u23 0 Op plantjes de Zesdaagse van Gent winnen? Kenny De Ketele en Robbe Ghys flikten het. ‘Team Veggie’ lokt behoorlijk wat reactie uit. Want topsport, daarvoor heb je toch die stevige biefstuk vol eiwitten en ijzer nodig? “Niet waar”, zeggen experts. “Maar schrap je vlees ook niet blindelings.”

Vroeger zweerde hij bij een goeie cordon bleu, op elke dag van een zesdaagse. Zondagavond won Kenny De Ketele (34), samen met Robbe Ghys (22), in het Kuipke zonder vlees. Robbe schrapte 15 jaar geleden al- zijn grote zus achterna- dieren van zijn bord. Kenny deed het pas een maand geleden. “Het speelde al langer in mijn gedachten”, vertelt hij. “Toen ik recent The Game Changers zag, trok me dat over de streep. Pas op, ik ben er kritisch over, het blijft een Netflix-documentaire. En mijn liefde voor dieren is de grootste drijfveer. Maar mijn prestaties lijden er niet onder, integendeel. En ik hou alles nauwlettend in de gaten.”

