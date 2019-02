Vegan ijsjes lekker of niet? Roger van Damme doet de test JOLE

08 februari 2019

21u24

Bron: VTM NIEUWS 0

De veganistische levensstijl is helemaal in. Steeds meer mensen bannen bewust alle dierlijke producten uit hun leven. Het gaat dan niet alleen om vlees of vis, maar ook dierlijke producten zoals eieren en melk. Ook Unilever speelt daar nu op in en brengt van alle bekende ijssoorten een veganistische variant op de markt.

De veganistische ijsjes zijn honderd procent plantaardig en bevatten geen dierlijke producten zoals melk of eieren. Ze zijn gemaakt op basis van kokosolie, amandelmelk of eiwit uit erwten.

Bij de meeste mensen lijken de ijsjes in de smaak te vallen. Sommigen proeven zelfs het verschil niet. Maar wat vindt patissier Roger van Damme van het ijs? VTM NIEUWS liet de chef proeven. “Zeer lekker. Ik ben verbaasd”, zei van Damme.

Maar het ijs is niet alleen goed voor wie dierlijke producten bewust probeert te vermijden. Volgens van Damme is het ook een mooie vooruitgang voor mensen die geen lactose kunnen verdragen. “Je kan alleen maar toejuichen dat er veel van deze producten om de markt komen”, zei de chef nog.