Veertigtal vluchten geschrapt op Brussels Airport ttr kv

08 februari 2020

16u15

Bron: belga 3

Verschillende luchtvaartmaatschappijen gaan dan toch enkele van hun vluchten annuleren op Brussels Airport. De beslissing is een gevolg van de storm Ciaria, die naar alle verwachting gepaard zal gaan met hevige rukwinden. Dat deelt woordvoerster Nathalie Pierard van Brussels Airport vanavond mee. Eerder op de dag had de Brusselse luchthaven nog laten weten dat de storm slechts een beperkte impact zou hebben op het vliegverkeer.

Brussels Airlines schrapt uiteindelijk 38 vluchten en Lufthansa 14 (van en naar München en Frankfurt). British Airways, KLM en Eurowings annuleren elk twee vluchten. Het is niet uitgesloten dat er nog andere vluchten zullen worden geschrapt. Brussels Airport raadt reizigers daarom aan om voor vertrek online de status van hun vlucht te checken.



Het KMI verwacht morgennamiddag windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur, met het risico op schade in heel het land. ‘s Avonds en ‘s nacht wordt de wind nog heviger, met mogelijk windstoten van 110 à 130 kilometer per uur. Indien het zou onweren, kan de wind nog sterker worden.

Veiligheidsmaatregelen

Op Brussels Airport werden al maatregelen genomen in verband met de operaties op het tarmac, zoals het laden of bijtanken (refueling) van de vliegtuigen en het in- en uitladen van de bagage. Het materiaal wordt beschermd tegen de storm en er wordt speciale aandacht gevestigd op voorwerpen die zouden kunnen wegvliegen.

Vertragingen mogelijk

Het opstijgen en landen van de vliegtuigen zou niet verstoord worden door de hevige wind, aangezien de westenwind in het verlengde waait van de landingsbanen die het meeste gebruikt worden. De vliegtuigen krijgen de wind van voren. Het enige gevolg van het stormweer is dat er meer ruimte zal zijn tussen de landingen.

Indien de wind harder waait dan 111 kilometer per uur, mogen de passagiersbruggen niet meer gebruikt worden. In dat geval moet de luchthaven trappen gebruiken, maar daarvan zijn er niet genoeg om alle vliegtuigen te bedienen op drukke momenten, zoals bijvoorbeeld rond 19 uur op zondag.

Daardoor kunnen er vertragingen zijn bij het vertrek. De luchthaven verwacht echter dat de impact beperkt zal blijven, aangezien de ergste windstoten tussen 21 en 23 uur worden verwacht, en er dan niet meer veel vluchten gepland zijn.

Vluchten geannuleerd

Op Schiphol wordt meer hinder verwacht. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft morgen al veertig Europese vluchten geannuleerd. Het gaat om twintig inkomende en twintig uitgaande vluchten op Schiphol, zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij.

Door de weersverwachtingen kunnen passagiers van KLM, maar ook Air France en Delta Air Lines, hun vlucht omboeken. Dat geldt voor vluchten op zondag, maandag en dinsdag.

Schiphol waarschuwde eerder al dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen of geannuleerde vluchten. Het vliegveld adviseert reizigers om de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.