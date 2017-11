Veertigtal koeriers voert actie voor betere werkomstandigheden bij Deliveroo jv

19u15

Bron: belga 0 Photo News Een veertigtal fietskoeriers heeft in de vooravond aan de Brusselse Louizalaan actiegevoerd voor betere werkomstandigheden bij maaltijdbezorger Deliveroo. Eindbestemming van de stoet met fietsers is de zetel van het Belgische filiaal.

De actie gaat uit van een collectief van koeriers van onlineplatform Deliveroo. Het vertegenwoordigt zowat 200 koeriers en krijgt de steun van de christelijke vakbond ACV. Leden van de fietsersorganisatie Kritische Massa zullen zich onderweg bij de koeriers voegen.

Deliveroo ligt onder vuur na het beëindigen van de samenwerking met coöperatie SMart. Dankzij die samenwerking waren de fietskoeriers in loondienst, genoten ze sociale bescherming en waren ze verzekerd. Vanaf eind januari zullen de koeriers in zelfstandige dienst zijn en gebeurt de betaling eerder per levering in plaats van per uur. De koeriers vrezen dat de nieuwe betaalformule voor hen een achteruitgang van hun verloning zal betekenen van 30 à 40 procent, voor dezelfde prestaties.

Ongevallenverzekering

Inmiddels maakte Deliveroo wel bekend dat het de koeriers vanaf 1 januari een gratis bijkomende ongevallenverzekering biedt. Het collectief vindt evenwel dat die werkongevallenverzekering de werknemers minder goed dekt dan de werkongevallenverzekering die hen zou dekken als ze voor SMart zouden werken.

Het bedrijf reageert naar aanleiding van de actie dat het "flexibel en goed betaald werk" biedt aan 2.500 bezorgers in heel België. Het bedrijf zegt open voor dialoog te staan en voortdurend contact te houden met de koeriers. "Hierdoor weten we dat de actie van vandaag niet de meerderheid van de Deliveroo-koeriers vertegenwoordigt."