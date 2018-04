Veertiger zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol betrapt in Leuven TTR

04 april 2018

17u22

Bron: Belga 2 De Leuvense lokale politie heeft afgelopen nacht een 46-jarige man opgepakt die zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol rondreed in een wagen waarvan het technisch keuringsbewijs vervallen was. Dat meldt de Leuvense politie vandaag.

De man had omstreeks middernacht de aandacht getrokken van een patrouille in een anoniem voertuig toen hij aan hoge snelheid over de Vaartkom reed. De agenten probeerden de man te doen stoppen maar moesten meer dan 100 km/u rijden om hem in te halen. Ondertussen was uit navraag van de nummerplaat al gebleken dat de wagen niet meer geldig technisch gekeurd was.

De auto werd uiteindelijk aan de kant gezet en de bestuurder werd onderworpen aan en ademtest. Daaruit bleek dat hij te veel gedronken had. Bovendien bleek dat de man helemaal niet mocht rondrijden omdat hij een rijverbod had opgelegd gekregen. De wagen werd dan ook ter plaatse geïmmobiliseerd met een wielklem.