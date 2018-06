Veertiger uit Vorst probeerde eigen zoon te radicaliseren kv

26 juni 2018

21u06

Een veertiger uit Vorst is vandaag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en een boete van 4.000 euro, wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

De man had onder meer IS-propaganda verspreid via de sociale media en had ook geprobeerd zijn eigen zoon te radicaliseren. Het federaal parket had ook gevraagd om de man de Belgische nationaliteit af te nemen maar daarop is de rechtbank niet ingegaan.

Het was de Franse geheime dienst Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) die in juni 2017 de Belgische overheden had verwittigd. In Frankrijk was toen een dertienjarige jongen opgepakt omdat hij van plan zou geweest zijn mensen op straat met messen aan te vallen. Bij zijn ondervraging had de knaap gezegd dat hij via Telegram in contact stond met een veertigjarige inwoner van Vorst en dat die laatste ook aanslagplannen smeedde.

Foltervideo's

Het Belgisch onderzoek wees daarop uit dat de veertiger in april 2017 naar Turkije was getrokken nadat hij grote sommen cash geld had afgehaald, en dat de man zeer actief was op Telegram en Twitter, waar hij deelnam aan pro-jihadistische discussies. Daarin verdedigde hij IS en toonde hij zich uitermate vijandig tegenover het Westen, de christenen en de joden. Op zijn computer had de politie ook foltervideo's van terroristen gevonden, naast filmpjes waarin de aanslagen in Europa opgehemeld werden.

Op de gsm van zijn 12-jarige zoon bleken dan weer jihadistische gezangen te staan, die de man er had op gezet. Bovendien bleek hij actief op zoek te zijn naar een tweede vrouw.