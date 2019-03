Veertiger uit Ninove krijgt twee jaar effectief nadat hij herhaaldelijk zijn 14-jarig petekind verkrachtte ADN

22 maart 2019

14u47

Bron: Belga 0 Een 48-jarige man uit Ninove is vandaag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan de helft met uitstel, omdat hij zijn petekind herhaaldelijk had verkracht en aangerand. Het meisje was in de periode van de feiten, tussen april en december 2016, 14 jaar oud en maakte een moeilijke periode door omdat haar eigen broer in de cel zat voor zedenmisdrijven.

De dooppeter, J.D., had jarenlang geen contact gehad met zijn petekind en was via de doopmeter opnieuw in contact gekomen met haar ouders. Er groeide opnieuw een band tussen J.D. en het gezin van zijn petekind, maar al snel ontaardde de relatie tussen peter en kind.

"Het slachtoffer was een kwetsbaar meisje dat zich in een moeilijke gezinssituatie bevond, omdat haar broer in de gevangenis zat", luidde het vonnis. "Haar ouders schakelden haar peter in om op haar te passen en hij heeft schaamteloos van dat vertrouwen misbruik gemaakt door het slachtoffer, dat op zoek was naar een betrouwbare volwassene, herhaaldelijk seksueel te misbruiken."

Emotionele chantage

Op de momenten dat het meisje bij hem verbleef, zette J.D. onder druk om seksuele contacten met hem te onderhouden. Ook via sociale media onderhield hij nauwe contacten met het meisje. "Als zij niet op zijn avances wilde ingaan, zette hij haar onder druk en pleegde hij op een theatrale manier emotionele chantage door zogenaamd in huilen uit te barsten", aldus nog het vonnis.

Nadat de feiten aan het licht kwamen, zocht J.D. wel begeleiding, maar die bracht volgens de rechtbank weinig soelaas: "Er is amper schuldinzicht en de betrokkene ziet zichzelf nog steeds als een slachtoffer.” J.D. werd uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, waarvan de helft met uitstel.