Veertiger uit Geel krijgt drie jaar cel voor verkrachting van stiefdochter ADN

08 november 2018

17u18

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een veertiger uit Geel schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding van zijn stiefdochter. De man krijgt daarvoor een effectieve gevangenisstraf van drie jaar.

In juni 2015 werd de man al eens tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar veroordeeld voor verkrachting van een andere minderjarige.

Nadien begon hij een nieuwe relatie. Zijn nieuwe vriendin kreeg pas begin dit jaar weet van de veroordeling uit 2015. Nadat ze een einde maakte aan de relatie, bekende haar dochter dat ook zij al anderhalf jaar lang seksueel werd misbruikt door haar stiefpapa.



In oktober 2016 had de veertiger een eerste keer seksuele betrekkingen met zijn stiefdochter. Het meisje was toen 13 jaar. Sindsdien hadden ze volgens het onderzoek drie tot vier keer per maand seksuele betrekkingen. Naast de celstraf wordt de man ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.