Veertiger stuurt naaktfoto's naar 15-jarige Bilzenaar was eerst in de waan dat meisje meerderjarig was mvdb

16u27

Bron: Belga 1 ANP XTRA Een 42-jarige man uit Bilzen die seksueel getinte berichten naar een minderjarig meisje stuurde heeft een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel gekregen van de Tongerse strafrechter.

In december 2015 kwam de Bilzenaar via een datingsite in contact met het toen 15-jarige meisje. Omdat de datingsite enkel voor volwassenen was, ging hij ervan uit dat zij meerderjarig was. De twee stuurden elkaar een tijd lang verschillende seksueel getinte berichten en foto's via Facebook Messenger.

Moeder

Ook toen de man ontdekte dat ze minderjarig is, verbrak hij niet dadelijk het contact met het meisje. Dat deed hij pas als ze hem op de hoogte bracht dat haar moeder een klacht tegen hem had ingediend nadat ze de berichten en uitgewisselde foto's in haar gsm had ontdekt.

De moeder doorzocht de telefoon omdat het meisje zichzelf verwondde en berichten rondstuurde dat ze plannen had om haar ouders te vermoorden en vervolgens uit het leven te stappen.

Nooit ontmoet

Bij zijn verhoor gaf de veertiger toe dat hij seksuele voorstellen heeft gedaan en haar naaktfoto's van zichzelf heeft gestuurd. Ook verklaarde hij dat hij het meisjes nooit heeft ontmoet of daar plannen voor had. Hij zou het contact niet onmiddellijk verbroken hebben omdat het meisje ermee dreigde zichzelf iets aan te doen.

Volgens de rechter kon de Bilzenaar makkelijk te weten komen dat zijn contact minderjarig was. Zo stond de juiste leeftijd op de Facebook-pagina van het meisje en schreef ze verschillende keren dat ze nog in de les zat.

De gsm waarmee de man de berichten verstuurde werd door de rechter verbeurd verklaard.