Veertiger stierf bij vechtpartij die leidde tot inzet honderd agenten aan ziekenhuis Verviers mvdb

14 mei 2018

11u49

Bron: Belga 4 Bij de zware vechtpartij vrijdagavond in de wijk Prés-Javais in de Luikse stad Verviers is een veertiger om het leven gekomen. Er viel ook een zwaargewonde.

150 leden van twee rivaliserende families trokken achteraf naar het ziekenhuis CHR Verviers, wat leidde tot een erg gespannen situatie. De spoeddienst moest zelfs tijdelijk de deuren sluiten. Een honderdtal agenten van de lokale politiezones en van Brussel kwamen ter plaatsen om de orde te herstellen, wat tot diep in de nachtelijke uren duurde.

Volgens het parket van Verviers ontaardde een gevecht tussen twee personen in een grotere vechtpartij met omstanders. Een persoon haalde uit met een mes en stak de veertiger in de borsthoogte. De man, wiens identiteit niet bekend werd gemaakt, stief aan zijn verwondingen. Een andere persoon raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levengevaar. De precieze toedracht van de vechtpartij is nog niet duidelijk.

Vier verdachten zijn opgepakt en zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ze ontkennen elke betrokkenheid en verschijnen dinsdag voor de raadkamer.