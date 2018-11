Veertiger sluit deal: jongetje misbruiken voor 1.000 dollar Redactie

15 november 2018

00u00 0

Een 40-jarige man uit Wevelgem riskeert 40 maanden cel nadat hij is ingegaan op een aanbod waarbij hij voor 1.000 dollar een jongetje van 10 mocht verkrachten. De afspraak zou in juli vorig jaar doorgaan in Rotterdam, maar de politie kon de man eerder arresteren. "Ik zou het uiteindelijk nooit gedaan hebben", zei C. D. tegen de rechter. Hij had echter wél al een voorschot van 250 dollar betaald via PayPal. Het is via dat betalingssysteem dat de federale politie in Brussel hem op het spoor kwam. Kort nadien werd hij gearresteerd op zijn werk. De afspraak was dat er tijdens het contact met de 10-jarige jongen penetratie en orale seks was toegestaan.

Bij een huiszoeking vond de politie tal van dvd's en beeldmateriaal van kinderpornografie. "Het ging zelfs om filmpjes waarop te zien is hoe baby'tjes die nog een pamper dragen anaal verkracht worden", zei de rechter. "Beelden waarvan de haren op mijn rug recht komen." De 40-jarige man, die zich al sinds zijn puberteit aangetrokken voelt tot jonge jongens, beseft naar eigen zeggen hoe verkeerd hij was en volgt ondertussen al therapie. Hij riskeert ook 8.000 euro boete. Vonnis op 12 december. (AHK)