Veertiger rijdt onder invloed van coke en wiet naar politiecommissariaat in Bilzen TT

03 juni 2019

16u31

Bron: Belga 12 Het parket van Limburg heeft gisteren het rijbewijs van een 43-jarige automobilist voor vijftien dagen ingetrokken, omdat hij zich onder meer onder invloed van coke en wiet bij de politie had aangeboden. De politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt controleerde zijn voertuig dat op de parking van het commissariaat geparkeerd stond. De wagen bleek sinds september 2018 niet meer gekeurd.

De man was zichzelf bij de politie in Bilzen gaan aanbieden voor het afleggen van een verklaring in een lopend dossier. Hij legde echter ook een positieve speekseltest af voor het gebruik van wiet en cocaïne. Naast de intrekking van zijn rijbewijs moest hij een bloedproef ondergaan. Voor de niet gekeurde wagen zal hem een boete worden opgelegd. Hij moet zich ook inzake de keuring in orde stellen. Dat maakte de politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt maandag bekend.