Veertiger randt minderjarige stiefdochter aan in Zeebrugge SVM

09 november 2018

18u16

Bron: Belga 0 De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een veertiger uit Zeebrugge met een maand verlengd. Hij wordt verdacht van belaging, aanranding van de eerbaarheid en aanzetten tot ontucht. S.D. zou de dochter van zijn ondertussen overleden ex-partner lastiggevallen hebben.

De meest recente feiten speelden zich af toen het slachtoffer bijna meerderjarig was. De man uit Zeebrugge zou het meisje langdurig belaagd en uiteindelijk ook betast hebben. Tijdens haar verhoor vertelde het slachtoffer dat ze ongeveer tien jaar daarvoor als kind ook al was betast door haar toenmalige stiefvader. Enkele dagen geleden werd de verdachte aangehouden door de onderzoeksrechter.

S.D. kwam al meermaals met het gerecht in aanraking en liep in totaal al meer dan vijftien veroordelingen op. In mei 2013 werd de man bijvoorbeeld betrapt toen hij zich in het openbaar bevredigde. Drie maanden later lag hij een pornomagazine te lezen op het strand van Knokke-Heist. Met zijn handen in zijn broek maakte hij enkele ondubbelzinnige bewegingen, waardoor hij de aandacht trok van een aantal vrouwen.

Voor beide feiten van openbare zedenschennis kreeg S.D. in januari 2015 zes maanden effectieve celstraf. In diezelfde periode werd hij ook enkele keren veroordeeld voor geweld tegen zijn ex-partner.