Veertiger overleden na zware klap tegen boom in Sint-Truiden SI

03 juni 2018

12u18

Bron: Belga 0 Een veertiger uit Sint-Truiden is zaterdag in de loop van de dag bezweken aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een verkeersongeval zaterdagochtend in Ordingen-Dorp. Dat werd zondag bevestigd door de lokale politie van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Om een onbekende reden was de 48-jarige man met zijn voertuig tegen een boom geknald. De brandweer van Sint-Truiden moest hem uit het wrak bevrijden. Hij werd met zware letsels naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

De weg was door de aanrijding een tijdlang afgesloten voor het verkeer.