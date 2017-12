Veertiger komt om bij arbeidsongeval in Vilvoorde Redactie

22u08

Bron: Belga 0

Aan de Havendoklaan in Vilvoorde is deze namiddag een 48-jarige man om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat meldt het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde.

De veertiger was in een hoogtewerker lampen aan het vervangen toen die hoogtewerker aangereden werd door een containerkraan. De veertiger viel uit het mandje van de hoogtewerker zo'n 20 meter naar beneden en was op slag dood. De politie, het gerechtelijk labo, een wetsarts en de Inspectie Welzijn op het Werk zijn ter plaatse gegaan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.